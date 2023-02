La pointe du Gitan

Pauline est belle, intelligente, et pleine d'énergie. Elle est libre et drôle aussi. Elle a créé Jeûne et jeunesse un centre de remise en forme basé sur le jeûne qui rencontre un beau succès, mais sur le plan sentimental, c'est plus compliqué. Aimer, oui. Mais aimer comment, aimer qui ? A mille lieues des clichés de la littérature érotique - notamment américaine - qui voit les femmes soumises à des hommes forcément riches et puissants, ce roman à l'écriture sensuelle dit le plaisir des corps et le tourment des coeurs.