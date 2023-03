Pommes de terre. Techniques de culture / choix des variétés / conseils d'entretien / cuisine et conservation

- Le guide complet sur la pomme de terre : variétés, culture, maladies et parasites, récolte et conservation, recettes de cuisine. - Tous les conseils de culture spécifiquement adaptés à la pomme de terre : terrain, plantation, associations, entretien, engrais, arrosage. - Tout ce qu'il faut savoir sur les maladies et parasites avec les remèdes naturels. - Un guide des variétés pour choisir les plus adaptées à son potager et à l'usage souhaité (fermes, farineuses, de conservation, etc.).