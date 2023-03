Parler pour être écouté. Développer sa présence, maintenir l'attention, faciliter la compréhension

La première préoccupation de l'orateur, avant même l'intention de faire passer tel ou tel contenu, doit être de mettre l'auditeur à l'écoute Si celui qui parle doit être attentif au contenu qu'il désire faire passer, c'est sur ce qui se passe entre lui et celui qui l'écoute qu'il doit d'abord se concentrer. L'accent doit être d'abord mis sur la relation et non sur le contenu : pour le dire autrement, on ne dit pas quelque chose à quelqu'un, on dit à quelqu'un quelque chose. Car, à la moindre difficulté, voilà l'auditeur reparti dans les méandres de ses pensées, de ses préoccupations. Cette capacité à susciter l'attention passe par la qualité de la voix et des intonations, par le non verbal (silences, rythme, regard, langage corporel) tout autant que par le contenu et la structuration de ce qui est dit. Michèle Taïeb s'appuie sur les outils du théâtre pour donner au lecteur les clés pour qu'on l'écoute. Au travers de 60 exercices issus de l'accompagnement d'acteurs, elle permet au lecteur de gagner en présence, de sentir et entrainer son public... de jouer comme sur une scène.