Avenue Parallel

Claudia, journaliste, voit réapparaître une affaire qu'elle avait couverte dix-huit ans plus tôt, concernant un jeu de piste très en vogue en Europe à la fin des années 1990, la Chouette d'or. A l'époque, elle avait suivi Beto, un jeune Péruvien suspecté d'avoir découvert et dissimulé la chouette, introuvable depuis. Quand Claudia apprend l'assassinat de Beto à Barcelone, elle quitte aussitôt Genève, son mari et sa fille adolescente pour l'Espagne. Elle retrouve la ville de ses vingt ans et Omar, un amour de jeunesse. Son passé resurgit en même temps que progresse l'enquête. Guidée par sa sensibilité pour les forces invisibles, Claudia navigue entre fantômes, ufologues, stars du foot et oiseaux de nuit. Drôle et malicieux, La Chouette d'or brosse le portrait d'une femme qui tente d'échapper à la fuite du temps.