Hugo a la cinquantaine, et il a la vie belle : pour lui, rien de tel qu'une virée en bateau dans la rade de Marseille. C'est le moyen d'échapper à une vie de famille qui n'est plus vraiment ce qu'elle était. Alors pourquoi s'en priver ? Pourtant, c'est un événement bien plus grave qu'une dispute conjugale qui vient bouleverser son existence et bien des certitudes ... Confronté à ses choix, il lui faudra s'ancrer dans le réel. Et s'engager. Mais sait-on jamais dans quoi on s'engage ? Dans Les Naufragés, deuxième roman après Le soleil ne brille pas pour tout le monde, c'est un visage bien différent de Marseille qui sert de décor : celui des petits ports côtiers et des îles. Ce qui s'y joue dépasse de loin ces lieux pittoresques, et dépasse bientôt son personnage principal. Comme cela nous dépasse tous. Audrey Sabardeil est professeur de français. De lectures en lectures, elle passe à l'écriture. De nouvelles d'abord, et désormais de romans au rythme vif. Donner vie à des personnages justes, dépeindre la ville au plus près de ses codes et de ses errances, manier une écriture simple et brute, voilà sa démarche.