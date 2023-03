Marvel Comics Tome 15 : Variant. Edition limitée

Que réserve l'affrontement contre Tombstone à Peter Parker et comment va-t-il conduire à l'épisode géant du mois prochain ? Une ancienne menace revient planer sur le monde d'Iron Man. Thor fait équipe avec Venom ! Quant à Ghost Rider, il recrute les Carol Danvers de toutes les réalités pour affronter les Maîtres du Mal. MARVEL COMICS reste la référence pour ceux qui veulent être au plus proche de l'actualité américaine, avec les séries les plus impactées par la continuité. Par ailleurs, les épisodes de Thor font suite au 100% MARVEL : HULK VS THOR paru en janvier, et Avengers Forever pave le chemin vers Avengers Assemble, le grand évènement de la fin d'année.