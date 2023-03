Deux nouveaux titres dans la collection "Le monde qui m'entoure" : des documentaires interactifs pour apprendre et s'amuser ! Connais-tu la recette pour être en pleine forme ? Une alimentation équilibrée, du sport, une bonne hygiène de vie, du repos et de chouettes moments partagés avec les autres ! Découvre, dans ce livre animé de nombreux volets, comment bien grandir et être en bonne santé de la tête aux pieds !