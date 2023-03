Un jardin fleuri toute l'année. Fleurir une prairie ou son balcon. Organiser ses massifs. Des plantes au fil des saisons

Des massifs fleuris toute l'année, que ce soit sur une terrasse ou dans un jardin, c'est possible ! Inspirez-vous des jardins de fleurs pour composer les massifs, jardinières ou prairies fleuris de votre choix. Les fleurs sont un enchantement pour la vue et l'odorat en toute saison ! Suivez les conseils de Stéphane Marie pour : 1- Concevoir votre jardin fleuri 2- Préparer et accueillir des nouvelles plantes 3- Réussir vos massifs 4- Connaître les saisons et le rythme des végétaux 5- Entretenir et bien arroser vos plantes