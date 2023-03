Après la déconstruction : reconstruire les sciences et la culture

La déconstruction est devenue folle. Entreprise jadis salutaire pour dénicher les préjugés et démasquer les illusions, elle a engendré une mode délétère, prétexte d'un nouvel ordre moral, suppôt d'une idéologie qui envahit les savoirs, tétanise la culture et terrorise le débat. Ce livre réunit les contributions du colloque organisé à la Sorbonne les 7 et 8 janvier 2022 par le Collège de Philosophie et l'Observatoire du décolonialisme, avec le soutien du Comité laïcité République. Soixante universitaires et intellectuels de toutes disciplines se mobilisent pour dénoncer les dérives de ce courant et travailler à la reconstruction d'une frontière claire, qui devrait être inviolable, entre la recherche du savant et l'action du militant.