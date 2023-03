Petit Futé Ile d'Elbe. Edition 2023

L'archipel toscan est le premier grand parc marin d'Italie et l'aire protégée la plus étendue des mers européennes. La légende veut que la Vénus de la mer Tyrrhénienne, au moment d'émerger des eaux pour embrasser l'horizon, perdit sept perles de son collier. Elles tombèrent dans la mer et donnèrent naissance aux îles de l'archipel toscan : Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio et Giannutri. Chaque île est différente de l'autre, mais l'île d'Elbe est la plus grande (224 km) d'entre elles et offre beaucoup plus de variétés. A seulement une heure de traversée du continent italien, cette terre est un lieu de vacances unique proposant autant de visages qu'elle compte de villages : Portoferraio, la capitale, et sa cité imprenable entourée de remparts, Capoliveri ou le refuge des intellectuels, Marina di Campo, le spot mondain, Marciana Alta, l'authentique bourg médiéval... Et comme si cela ne suffisait, Petit Futé, dans cette édition, sera votre compagnon de retraite méditerranéenne, à la rencontre des petites soeurs d'Elba.