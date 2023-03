Là où vivent les hommes

Après un drame familial, Etienne quitte la ville, ses repères et son poste de cadre dans une banque. C'est par hasard, après un long périple jusqu'à un hameau de Lozère, qu'il rencontre Achille, un vieux berger. Entre les deux hommes blessés, un lien se tisse qui va révéler à Etienne qu'une autre vie est possible, où l'on connaît les vraies richesses. Puisant sa force dans l'évocation de la nature et des mystères du monde, ce roman tout en délicatesse est une ode à la liberté et une invitation à retrouver le sens de l'existence.