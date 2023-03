Le Guide Truffaut Jardin durable et permaculture pour tous

Un guide complet du jardinage respectueux de la nature qui fait le point sur toutes les techniques bio à utiliser au jardin d'agrément, au potager comme au balcon avec un grand répertoire de plus de 400 plantes. Pour tous les jardiniers, même débutants. Les techniques par double page pour aller à l'essentiel : - l'essentiel pour bien démarrer en permaculture et bien s'équiper - l'entretien du jardin geste par geste : semis, plantation, paillage, bouturage, santé des plantes... - le jardinage urbain et ses multiples possibilitésLes 400 plantes du jardin éco-responsable : - Les légumes, les aromatiques, les arbres fruitiers, les plantes pour les polinisateurs, les plantes chameau, les engrais verts, les haies naturelles... - Pour chaque plante une fiche de culture avec les meilleures variétés.