Captain Marvel. Repousser toutes les limites. Marvel Super-héroïnes. Tome 4

Adieu Miss Marvel ! Carol Danvers renonce à son ancienne identité pour reprendre le flambeau de Captain Marvel et vivre des aventures cosmiques ! La voici d'ailleurs impliquée dans un conflit galactique au cours duquel elle va entrer en collision avec les Gardiens de la Galaxie ! C'est de nouveau le printemps, et c'est l'occasion de vous proposer une nouvelle collection de sagas cultissimes à petit prix ! Cette fois, nous avons choisi de mettre les héroïnes Marvel à l'honneur au travers de six albums. Ce quatrième tome consacre la première héroïne Marvel qui a tenu le rôle-titre dans un film. D'ailleurs, Captain Marvel reviendra cette année au cinéma dans The Marvels, aux côtés de Kamala Khan.