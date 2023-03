Vénère. Etre une femme en colère dans un monde d'hommes

Un essai cash et sans détour sur la colère féminine " Parce que je suis une femme, j'ai peur de sortir seule la nuit, de porter des vêtements qui me plaisent, d'exprimer mon opinion ou mes émotions. Ces peurs sont à l'origine d'une immense colère que j'essaie de contenir tant bien que mal. Cette colère, ça fait désormais trente-quatre ans que je vis avec et qu'elle me ronge les tripes, au point de se retourner régulièrement contre moi. Lassée d'être seule à en subir les conséquences, j'ai donc cherché à comprendre quels en étaient les origines et les éléments déclencheurs, afin de l'assainir et de la diriger non plus contre moi-même, mais contre ceux qui la méritent. " Taous Merakchi prend ici la parole pour toutes les femmes qui n'en peuvent plus d'avoir peur, de ne pas être prises au sérieux et de toujours devoir se justifier. A propos de l'autrice Taous Merakchi est autrice, journaliste et créatrice de podcasts. Elle a publié (sous le pseudonyme de Jack Parker) Le Grand Mystère des règles (2017), Lettres à l'ado que j'ai été (2018), Witch, please (2019), et Mortel (2020). " L'autrice représente une génération de femmes qui n'accepte plus ni violences, ni sexisme, ni accusations d'hystérie. Pour elle, il est temps de dire aux femmes que leur colère est légitime. " Ouest-France " Un essai qui revalorise cet élan trop souvent décrié. " Causette