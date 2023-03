De nulle part les oiseaux surgissent

Paris 2018. Après des années d'errance, Laura Fuentes, née au Pérou, s'installe en France, pensant que l'argent y tombe du ciel, mais découvre la réalité du bois de Boulogne. A quelques mètres de là, Alexandre Vladi, héritier d'une illustre famille, régente la vie d'un îlot prospère au coeur du XVIe arrondissement, jusqu'à la construction sous ses fenêtres d'un centre d'hébergement pour les sans-abri. Tandis que la fronde se prépare pour empêcher l'arrivée de ces nouveaux voisins, côté bois, Laura et ses collègues prostituées organisent la résistance contre un gang décidé à prendre le contrôle de la zone. Ces deux mondes opposés cohabitent sans jamais se rencontrer, jusqu'à ce qu'un soir, la route d'Alexandre percute celle de Laura, et fasse dévier leur trajectoire... Bois mondain contre bois dangereux, bois du jour contre bois de la nuit : dans ce roman envoûtant, Claire Léost raconte avec maestria l'exil, la violence, mais aussi ce qui nous lie : l'amitié et l'humanité.