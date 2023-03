Langage C++. De l'héritage C au C++ moderne (avec programmes d'illustration), 2e édition

Le C++ fascine par l'infini des réalisations et des manières de programmer qu'il permet. D'une part il hérite du langage C qui lui procure une base pour tout ce qui concerne l'écriture algorithmique, et d'autre part il est doté de puissants outils de structuration orientés objet. Ce livre s'adresse aux personnes qui débutent en programmation avec le langage C++ ou ayant déjà programmé dans d'autres langages. Il tient compte des dernières évolutions de C++ et éclaircit la complexité du langage par une exploration systématique de ses composantes natives (algorithmique fondamentale, programmation-objet, généricité) auxquelles sont ajoutés quelques éléments sélectionnés parmi les bibliothèques standards ("smart pointers" ou pointeurs intelligents, conteneurs et contrôle d'erreur avec les "exceptions"). La progression pédagogique de l'auteur se décompose en quatre étapes : - La première étape traite de notions qui concernent l'écriture algorithmique et ses fondamentaux : variables, opérations, structures de contrôle (if, switch, boucles, fonctions, attributs). - La seconde étape bascule vers la programmation-objet avec les structures et les classes puis se concentre sur l'étude de la généricité, des bibliothèques personnelles, des modules et des espaces de noms. - Dans un troisième temps, l'étude des pointeurs commence avec les tableaux et les chaînes de caractères avant de s'approfondir avec les pointeurs classiques et jusqu'aux pointeurs-objets dits "smart pointers". - La quatrième et dernière étape vient compléter l'arsenal des outils natifs de la programmation-objet avec les concepts d'héritage, de polymorphisme, de virtualité, de classes abstraites et d'interfaces. Pour finir, le livre s'achève sur la gestion des erreurs. Tout au long du livre, l'auteur fournit des exemples de programmes apportant la mise en pratique nécessaire pour s'approprier le langage. Tous les programmes sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr.