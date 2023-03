Un loup à ma porte

Le jour où son père quitte la maison sans un mot, Sandra perd pied. Le monde lui échappe, les cours l'indiffèrent, et elle cherche coûte que coûte à s'accrocher pour ne pas tomber. Au lycée, elle succombe au charme sulfureux de Ben, à ses yeux sombres, son sourire éclatant, et au parfum de mystère qui flotte autour de lui. Ben, de son côté, veut rester le maître du jeu. Un jeu dangereux, très dangereux, dont lui seul connaît les tenants et les aboutissants.