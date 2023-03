Les secrets de la nature tout près de toi. Nouvelles histoires merveilleuses

Autour de nous la nature est magnifique ! Et si nous prenions le temps d'observer toutes les merveilles et les secrets qu'elle recèle ? Une fourmi construit son nid, une abeille fabrique du miel, un champignon s'épanouit dans le sous-bois, une coccinelle se métamorphose... Autant de petits miracles quotidien à découvrir au fil des pages. Ce livre invite parents et enfants à ralentir pour (re)découvrir, au fil des saisons, les petites merveilles de la nature (plantes, animaux) qui sont présents, juste sous nos yeux, pour peu que l'on prenne le temps de les regarder... Un livre poétique qui accompagne l'enfant dans sa découverte de la nature.