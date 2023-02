Macramé. Suspensions végétales

Vous ne savez plus où installer vos plantes ni comment les mettre en valeur ? Suspendez-les ! L'auteure, Virginie Pugliesi, partage dans cet ouvrage son savoir-faire de créatrice artisanale française au travers de ses créations en macramé. A la fois bohèmes et chics, d'inspiration nature et déco, ses réalisations sauront vous séduire et sublimer vos plantes ! - 10 types de noeuds - 15 créations originales - Plus de 300 photos en pas à pas : suspension à franges, tenture étagère, suspension papillon, corbeille murale, panier suspendu, suspension extérieure en rondin... - Des projets adaptés pour l'intérieur comme pour l'extérieur Vos suspensions végétales en toute simplicité !