10 robes-chemises incontournables

La robe chemise est un grand classique de la mode mais cela ne la rend pas pour autant totalement "has been" . Son côté très féminin, voire sexy, fait de nombreuses adeptes et elle se porte en toutes circonstances, en journée comme en soirée. Qu'elle soit longue ou courte, à manches longues ou sans manches, elle est toujours très chic, indémodable et inter-saison. Tissus fleuris, denim, lin ou coton, vous pourrez décliner ces 10 modèles au gré de vos envies créatives. Chaque patron proposé comporte, pour la plupart, les détails reconnaissables de la robe chemise : le col chemise, la patte de boutonnage, les poches latérales, la ceinture à nouer...