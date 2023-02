Rêves lucides

Après la mort tragique de leur première fille, la naissance de Manon est accueilli comme une bénédiction par Désiré et Valérie. Très jeune, Manon révèle des dispositions intellectuelles au-dessus de la moyenne. Les médecins lui diagnostiquent le syndrome d'Asperger. Mais Manon n'est pas une autiste comme une autre. En grandissant, elle développe un don de médium et se met à communiquer avec les esprits. Elle aura bien besoin de ces deux " super-pouvoirs " pour déjouer les pièges tendus tout au long de sa vie professionnelle et amoureuse. Mais seront-ils suffisants ?