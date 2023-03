Destiny of X Tome 7 . Edition collector

C'est le retour du Gala des Damnés ! Les mutants mènent la danse dans l'univers Marvel et se préparent à présenter au monde une nouvelle équipe. Pour Emma Frost, le succès de cet évènement est plus important que tout, mais quelqu'un pourrait bien gâcher la fête. Pour les Nouveaux Mutants, c'est la fin d'une époque tandis qu'Illyana affronte littéralement ses démons. Et Betsy Braddock tente toujours de retrouver le Portail du Péril. Le Gala des Damnés a été un épisode marquant dans la saga mutante en 2022, soyez sûrs qu'il en sera de même en 2023 ! Tous les éléments se mettent en place avant un évènement crucial le mois prochain : la guerre totale contre les Eternels ! Observez donc de près la série Immortal X-Men, scénarisée par Kieron Gillen, l'architecte de Judgment Day.