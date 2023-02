Pâtisseries marocaines. Les meilleures recettes de mon pays tout en images

Nadia Paprikas vous invite à découvrir les meilleures pâtisseries de son pays d'origine : le Maroc. Pâtisseries du quotidien ou pâtisseries festives (mariage, ramadan...), apprenez à réaliser très facilement cornes de gazelle, ghoribas aux amandes, makrout aux dattes, roses des sables, briouates aux amandes et au miel... Toutes les recettes de base en pas à pas accompagnées d'explications sur les ingrédients, les ustensiles et les gestes incontournables. Avec en plus des astuces et des photos reportage pour un voyage culinaire au coeur du Maroc !