"Dans ce livre, j'espère vous apprendre pourquoi les requins sont des animaux remarquables et fascinants, pourquoi notre vie est plus belle avec eux que sans eux, et comment aider à protéger un nombre croissant et alarmant d'espèces directement menacées". Fascinants et importants d'un point de vue écologique, les requins sont pourtant méconnus et gravement menacés. Leur rôle de prédateur des profondeurs leur vaut une mauvaise réputation auprès des humains, qui les craignent plus qu'ils ne les vénèrent. Or, les requins ne représentent pas un danger pour nous - c'est plutôt nous qui les mettons en danger. Avec Requin, un prédateur à protéger, David Shiffman, docteur en biologie de la conservation marine, nous invite à dépasser nos préjugés et à considérer les requins comme ce qu'ils sont vraiment, les gardiens élégants et menacés de l'océan. En abordant tous les sujets, de la surpêche aux sanctuaires marins, en passant par la soupe aux ailerons, David Shiffman explique les menaces qui pèsent sur les requins, en quoi cela nous concerne tous et ce que nous pouvons faire pour les sauver.