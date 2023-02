Un potager à votre goût. 50 fiches plantes pour cultiver vos fruits et vos légumes selon vos vraies envies

Un jardin nourricier, en voilà une belle idée... mais encore faut-il y faire pousser ce que l'on aime cuisiner ! Vous êtes plutôt salade croquante ou feuilles à cuire ? Crudités ou légumes fondants ? Fruits "au couteau" ou compotes ? Peut-être d'ailleurs êtes-vous tout à la fois... Légumes, fruits, herbes et condiments... vous trouverez dans ce livre plus de 60 fiches plantes avec, en plus des conseils de culture, des suggestions de variétés en fonction des goûts et des utilisations culinaires. Faites le plein de saveurs toute l'année !