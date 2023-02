Le monde enchanté de Valentin C.. 21 personnages & accessoires au crochet pour tous.tes

"Connais-tu l'histoire... ... De la sirène qui apprend au pêcheur à nager ? ... De la cowgirl et de l'amérindien qui dansent main dans la main pour éloigner la pluie ? ... Du prince éperdument amoureux ? Grâce à ce livre, oui ! Et c'est toi qui choisis - tout est possible ! " Voilà le rêve de tout enfant ! Crochetez pour vos petits leur propre histoire imaginaire ! Plongez dans l'univers passionnant du crochet et créez-lui 3 univers amusants, ludiques et innovants. Ce livre pourrait se résumer à cela : un magnifique terrain de jeux pour petits et grands enfants. TOUS. TES ENSEMBLE ! La catégorisation "jeux pour filles" VS "jeux pour garçon" n'existe plus. Voici donc une collection de jouets au crochet mixte, innovante et ludique. Mixte : couleurs, thèmes, visages et cheveux neutres. Innovante : un simple changement d'accessoires et la sirène devient triton, le bandit devient un prince... Ludique : tout ce petit monde peut se ranger dans un élément déco XXL.