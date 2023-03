Mafia Africa

Enquête sur la Nigerian Connection. arseille, quartiers nord, début des années 2020. Une tour squattée par des Nigérians est ravagée par les flammes. Des hommes s'affrontent à la machette en plein jour. Des filles à peine majeures viennent garnir les rangs de la prostitution... La police française découvre avec stupéfaction l'existence de gangs aux croyances occultes qui sèment la terreur parmi les demandeurs d'asile africains et défient les caïds locaux sur leur propre territoire. Pour percer le mystère de ces groupes criminels qu'on appelle cults, Célia Lebur et Joan Tilouine se sont rendus dans les mégalopoles déglinguées du sud du Nigeria où tout a commencé il y a quelques décennies. Drogue, traite d'êtres humains, cyberfraudes, les cults étendent leurs activités sur tous les continents et nouent des alliances avec les mafias les plus puissantes. De Benin City à Marseille, de Tripoli à Palerme, cette enquête inédite nous entraîne dans les méandres d'un crime organisé aussi violent que méconnu.