La famille royale britannique croyait que le succès retentissant du mariage du duc et de la duchesse de Sussex, regardé et célébré dans le monde entier, serait le début d'une nouvelle ère pour les Windsor. Pourtant, en l'espace d'une année tumultueuse, le rêve s'est transformé en cauchemar. Au lendemain de la tristement célèbre séparation des Megxit et de l'interview d'Oprah Winfrey, le destin de la famille royale semble constamment menacé. Le public reste perplexe. Le succès de Meghan a tour à tour suscité les louanges, la perplexité et l'indignation. Déconcertés par la publicité tapageuse des Sussex, peu de gens comprennent la vraie Meghan Markle. Que réserve l'avenir à Meghan ? Et qu'est-il arrivé à la famille dans laquelle elle s'est mariée ? Les Windsor peuvent-ils restaurer leur réputation ? Grâce à des recherches approfondies, à des sources expertes et à des entretiens avec des proches qui n'ont jamais parlé auparavant, Tom Bower, le plus grand biographe d'investigation britannique, démêle le mystère des drames judiciaires, de la politique des courtisans et des rêves d'enfance contrariés pour découvrir une étonnante histoire d'amour, de trahison, de secrets et de vengeance.