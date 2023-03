D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Zoe a toujours été maltraitée par sa mère. Cette femme alcoolique en a fait une souffre-douleur. " Tu es une moins que rien ", répète-t-elle sans cesse, en la battant et en l'humiliant. Mais un jour, Zoe montre à son institutrice les bleus qui constellent son corps. Les services sociaux placent alors la fillette dans un centre d'accueil où elle pense enfin pouvoir échapper à la violence. En réalité, son cauchemar ne fait que commencer. Des filles plus âgées l'emmènent à une " fête " et la vendent à des hommes qui abusent d'elle sous le regard complice des assistantes sociales. Zoe comprend que pour survivre, elle doit accepter son terrible sort. Le calvaire durera des années, jusqu'au jour où enfin, elle trouve la force de dénoncer ses bourreaux...