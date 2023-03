Systèmes non-linéaires. Cours et exercices avec solutions

Cet ouvrage présente une introduction très didactique aux fondements les plus complexes des systèmes non-linéaires. Les techniques modernes de modélisation en représentation d'état ainsi que les signatures des systèmes non-linéaires sont illustrées par de nombreux exemples et applications. Chaque chapitre de l'ouvrage se termine par une série d'exercices avec des solutions détaillées. Il s'adresse aux étudiants de licence, de master ainsi qu'aux jeunes doctorants dans les domaines des sciences et techniques de l'ingénieur dont particulièrement le génie électrique, le génie mécanique, la mécatronique et l'aéronautique. Il intéresse également les futurs ingénieurs dans les mêmes domaines.