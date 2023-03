On se bouge, les filles !

Comment ces femmes auraient pu imaginer qu'une salle de sport allait transformer leur existence ? C'est au Club MA-forme, fondé par Alice Réal, la célèbre star du fitness, que leurs destins se croisent et se lient. Chacune y vient avec son histoire, ses défis. Laurence, mère au foyer débordée, désire affiner sa silhouette. Justine, une jeune institutrice au bord du burn-out, cherche à se défouler. Chloé, qui sort tout juste de l'adolescence, veut de perdre du poids. Et pour Gisèle, la retraitée dynamique, c'est un moyen d'occuper ? ses journées. Au fil des séances, ces femmes se découvrent et se révèlent. Car si le club sculpte les corps, il va surtout faire émerger ce que chacune porte en elle, au-delà des apparences. Le lien qui les unit va peu à peu changer leur vie. Oseront-elles enfin réaliser leurs rêves ? Née en 1977 dans la région stéphanoise, Adeline Russier a suivi des études de lettres. D'abord maîtresse d'école et mère de famille, elle a ensuite été assistante maternelle. Riche de son expérience de la "vraie vie", elle connaît le quotidien d'une femme d'aujourd'hui et ses enjeux. A travers des récits à la fois drôles et émouvants, elle amène le lecteur à se questionner sur lui-même et à aborder la vie avec optimisme.