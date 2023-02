Hector Protector et J'allais joyeux sur les flots bleus. Deux comptines illustrées par Maurice Sendak

En 1965, le grand artiste américain Maurice Sendak met en images deux comptines qu'il adore depuis son enfance. Il fait revivre Hector Protector sous la forme d'un petit garçon rebelle qui n'a peur de rien, puisqu'il va jusqu'à tenir tête à la reine Victoria... Et le voilà qui se déguise en capitaine et affronte un grand monstre vert qui veut dévorer son bateau ! Ces comptines sont ici merveilleusement traduites par Françoise Morvan. Un chef d'oeuvre du livre pour enfants, pour petits et grands.