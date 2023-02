23 doudous au tricot. Explications techniques en vidéo

Comment réaliser des petits doudous avec une technique de base simple ? Ce livre s'adresse aux débutants comme aux plus avertis, la technique allant crescendo au fur et à mesure des créations. Chaque base de doudou est tricotée de la même manière à partir d'un rectangle. Le principe est simple : former des rayures de différentes couleurs, réaliser une couture pour former un tube, faire des ligatures aux 2 extrémités, au niveau des jambes, des bras et de la tête. Puis, les variations de couleurs, le choix des points, texturés ou non, les torsades, le jacquard viendront créer de nouveaux vêtements, des styles très différents, des tenues en relief... A cela, ajoutez quelques accessoires, de petites oreilles et d'autres détails pour rendre uniques vos doudous au tricot. A partir d'un patron identique, vous pourrez créer la famille lapin, la famille royale... un monde imaginaire pour petits et grands.