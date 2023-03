100 clés du Havre

Le patrimoine bâti et les oeuvres conservées dans les musées du Havre (et des communes proches) permettent de survoler l'histoire de l'art européen, de l'Antiquité à nos jours. Le fil conducteur de cet ouvrage est d'utiliser 100 oeuvres ou lieux, faciles à voir, pour comprendre vingt siècles d'histoires des arts. Ces lieux et ces oeuvres dessinent une ville qui n'est pas seulement la ville reconstruite, mais un ensemble constitué au cours des siècles. La sélection ne se limite pas au patrimoine architectural le plus visible, mais convoque aussi le patrimoine artistique, littéraire, musical. 2. 14. 0. 0