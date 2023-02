Tôgen Anki - La légende du sang maudit Tome 8

Une légende raconte qu'un enfant extrêmement fort serait né d'une pêche et baptisé Momotarô. Lorsqu'il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages. Ce héros n'est pas une légende... Tout comme les Oni... Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotarô au clan des Oni fait rage ! Mudano est entravé par une technique de Tsukuyomi, le commandant Momotarô qui utilise les cartes de tarot pour se battre ! L'arrondissement de Nerima à Tokyo devient le théâtre de terribles affrontements entre Oni et Momotarô !!