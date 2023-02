Fille de Lune

Tia a quatorze ans et vit temporairement chez sa tante et sa cousine suite à la mystérieuse maladie contractée par sa mère. Un trouble inquiétant, qui n'est pas sans risque pour la jeune fille, car les maux transforment sa mère et la rendent hostile, parfois même envers sa propre famille. Tia peine à espérer que les remèdes que son père administre à la femme qu'il aime auront tôt ou tard un effet. Mais un jour, le problème prend une toute autre dimension : à la suite d'une crise de sa mère, ses parents semblent disparaître. Tia n'a d'autre choix que de se lancer dans un voyage sans certitude vers le désert rouge à la recherche d'un remède qui n'existe peut-être pas. Sur les traces de ses parents, elle rencontrera des amis inattendus, comme le gentil pirate Olivio, et des alliés improbables. Et, en apprenant à connaître les règles du monde, elle assimilera sa propre valeur... Le premier roman graphique de Greta Xella, à l'influence très manga, aborde des thématiques qui lui tiennent particulièrement à coeur comme l'introspection, la santé mentale ou encore l'attachement filial. Son dessin plein de vivacité et de couleurs apporte un rythme très vif à cette fable initiatique, aussi belle qu'apaisante.