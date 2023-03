Montessori par Nathan - Digrammes rugueux

Digrammes rugueux se composent de 10 graphèmes courants composés de 2 lettres pour apprendre l'écriture des sons. Un parcours pédagogique pensé dans une progressivité des apprentissages pour aborder l'écriture et la lecture avec la pédagogie Montessori. Comme pour les lettres rugueuses, l'enfant suit le tracé rugueux avec les doigts pour bien mémoriser comment les lettres liées ensemble forment un son. On établit ainsi d'une façon durable la relation grapho-phonémique. Un parcours pédagogique pensé dans une progressivité des apprentissages pour aborder l'écriture et la lecture avec la pédagogie Montessori. Un matériel riche et de grande qualité favorisant l'autonomie, la motivation et le plaisir d'apprendre de l'enfant ! Une approche sensorielle pour exercer la conscience phonémique, développer l'apprentissage du code grapho-phonémique puis favoriser les premiers essais d'écriture. Une entrée sereine dans la pédagogie Montessori : l'enseignant(e) est guidé(e) à chaque étape du parcours par un cheminement précis, détaillé dans les livrets pédagogiques. Tous les matériels proposés utilisent une même police d'écriture cursive, plébiscitée par les enseignant(e)s : Belle allure.