Les racines libertaires de l’écologie politique. Edition

Cinq penseurs forment la substance de ce livre. Tous partagent le même amour de la liberté et de la nature. Trois d'entre eux se réclament explicitement de l'anarchisme - Elisée Reclus, Jacques Ellul et Murray Bookchin - tandis que les deux autres - Ivan Illich et Bernard Charbonneau - s'apparentent à ce courant par bien des aspects. Il ne s'agit que d'une part de celles et ceux qui ont pu constituer les racines libertaires de l'écologie politique, mais quelle part ! D'autant que c'est celle que l'auteur a été amené à fréquenter ; dès 1973, en se liant à Jacques Ellul, puis en sympathisant avec Ivan Illich et Bernard Charbonneau dans les années 1980 et 1990. Quant aux deux autres - Elisée Reclus et Murray Bookchin -, des affinités électives évidentes ont guidé ses pas dans leur direction. Le but de ce livre n'est rien de moins, rien de plus, que d'introduire aux pensées rigoureuses et clairvoyantes de ces cinq précurseurs dans ce qu'elles ont d'authenticité humaine et de force émancipatrice.