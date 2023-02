Pierre-Louis Berthaud : un occitaniste dans le siècle

A travers le destin de Pierre-Louis Berthaud et sous son regard souvent acerbe, ce sont des pans entiers de l'histoire politique et culturelle française et européenne qui se révèlent : les années Marquet à Bordeaux, le passage progressif d'une frange de la gauche vers l'extrême-droite, la solidarité entre Catalans et Occitans, les vichysto-résistants, le drame de la déportation et les débats autour de sa mémoire, les revendications et luttes internes des mouvements d'oc, pan de l'histoire intellectuelle méridionale bien trop souvent occultéâ-