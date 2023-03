Une chasse aux oeufs mémorable

Ce matin-là, une joyeuse bande de cousins sortent en courant de la grande maison familiale où ils passent leurs vacances et s'égaillent dans le jardin. Que se passe-t-il donc ? Y a-t-il le feu dans la cuisine ? Un serpent s'est-il introduit dans le salon ? Mamie s'est-elle mise à chanter ? Mais non, rien de tout cela : c'est le dimanche de Pâques, et ces gourmands attendent avec impatience l'arrivée... des oeufs en chocolat !