Murdo, une enquête timbrée

Murdo est un adorable yéti qui vit dans l'Himalaya, entouré de ses amis marmottes, libellules, araignées et yacks... Un jour, il décide de se construire une boîte aux lettres et d'envoyer des courriers ici et là : à ses amis, bien sûr, mais aussi au soleil, à la lune, au silence et au vent... Parfois, il lui arrive de s'écrire à lui-même. Mais voilà qu'un mystérieux facteur se met à transporter les courriers et que les destinataires se mettent à y répondre. Qui est le facteur ? Une grande enquête commence... que l'enfant pourra mener avec notre héros, au fil de la lecture.