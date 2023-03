Ecoutons nos pochettes. 35 pochettes de disques racontent vos histoires

Objets de cultes, de convoitises, de scandales, d'art et de légendes, tout a déjà été dit et raconté sur les pochettes de disque. Tout, sauf ce moment de notre vie auquel l'une d'entre elles est à jamais liée... Ecoutons Nos Pochettes (à la fois site, podcast, et présentement cette anthologie) publie des récits autobiographiques (une love affair, une révolte, un trip, un égo en devenir), témoignages du pouvoir de résonance d'une pochette dans nos cortex émotionnels...