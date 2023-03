Le Souffle du Ladakh

"En choisissant ces lieux reculés du Nord de l'Inde pour ma première expérience en solo, j'ignorais qu'elle serait si intense. Si inoubliable. Le Ladakh, ce pays aux antipodes du mien où j'ai osé me mettre en action. Le Ladakh et la bienveillance de ses habitants. Le Ladakh, qui m'a offert tant de joies et de sérénité. A aucun moment je ne partais pour grandir. A aucun moment je ne m'imaginais développer à ce point mon état de confiance en la Vie. Et pourtant ! " José-Xavier Torres