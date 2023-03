Généalogie des rois de France et épouses royales

Francs, Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois, Bourbons... Autant de noms de dynasties royales qui ont ponctué nos cours d'histoire, évoquant des souvenirs scolaires plus ou moins précis. Aide-mémoire ou guide pratique, et ouvrage recense les soixante-huit rois, qui, de Clodion le Chevelu, né vers 400, à Louis-Philippe Ier, mort en 1850, ont présidé aux destinées de notre pays. Tableaux généalogiques, cartes, notices biographiques illustrées de portraits apportent ainsi de précieux repères chronologiques à l'étudiant, à l'enseignant, à l'amateur de sites historiques ou, plus généralement, à celui qui souhaite rafraîchir ses connaissances historiques.