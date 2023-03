Surmonter la violence familiale

Ce récit est celui d'une femme qui a connu dans son enfance la loi d'un père brutal, seul maître à bord dans l'espace familial. Au moment où elle termine son analyse, elle porte un regard rétrospectif sur son enfance, sur la violence telle qu'elle peut être perçue par un enfant, sur les traces qu'elle laisse et comment la psychanalyse peut permettre de se dégager des effets d'une violence domestique sournoise, invisible et certainement plus ordinaire qu'on l'imagine.