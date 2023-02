Ilona Melville et les zéros de l'histoire Tome 2

- Après une délirante mission en Antarctique, notre intrépide héroïne revient sauver l'humanité du mégalomane Evariste le Juste, fraichement échappé. - Une association improbable de super vilains historiques dans la mythique Alcatraz : Billy the Kid, Vlad Tepes (Dracula), Al Capone, Raspoutine et Mata Hari La nouvelle vient de tomber : Nelson Bamberg s'est évadé et n'a qu'une seule idée en tête, rendre son trône au terrifiant Evariste le Juste. Mais ça, c'est sans compter sur Ilona Melville et sa bande de Z(H)éros. Après l'Antarctique, leur mission les emmène jusqu'à la légendaire prison d'Alcatraz, où ils auront à affronter un étrange gang de super-vilains... bien trop diaboliques pour être naturels !