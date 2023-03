Publié en 1969, Roman géométrique de terroir valut à Gert Jonke, alors âgé de 22 ans, d'être aussitôt reconnu comme l'un des principaux rénovateurs de la littérature de langue allemande. C'est que ce livre, jusque-là inédit en français, ne ressemble à aucun autre. Entre la satire, le roman expérimental, la fable politique et le poème, il décrit la vie d'un "village" aux mains d'une bureaucratie obsédée par l'ordre, les règles et les questionnaires. Mais cette volonté de rationalité et de contrôle, déjà menacée de l'intérieur par des lois qui prolifèrent jusqu'à l'absurde, est aussi battue en brèche par de mystérieuses forces extérieures - arbres, inondation, oiseaux destructeurs, ombres de la forêt... - qui viennent répandre le chaos, balaient les habitudes, disloquent les maisons, et font basculer le village et le livre dans une folie incontrôlable. Ne vous fiez pas à son titre ironique : Roman géométrique de terroir est une expérience de lecture unique, cosmique et hilarante.