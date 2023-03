Escalade Plaisir Alpes du Sud, Provence. 200 grandes voies du 4b au 6a/b d'accès aisé

ALPES DU SUD, PROVENCE Ce topo-guide est axe ? sur le plaisir de l'escalade en "grandes voies" (hauteur 100 a` 400 me`tres) de difficulte ? abordable (4b a` 6b maxi, 4a a` 6a oblige ? ) et d'acce`s aise ? (piolet et crampons inutiles, sac le ? ger). Toutes les voies se ? lectionne ? es offrent une belle escalade en bon rocher, le plus souvent bien e ? quipe ? e ou facile a` prote ? ger. Leur description est tre`s pre ? cise (texte et croquis de ? taille ? s) pour que le grimpeur, bien renseigne ? sur l'itine ? raire, puisse savourer pleinement l'ambiance et le plaisir du geste. Cette 3e e ? dition, mise a` jour, de ? crit 200 voies, toutes parcourues par l'auteur, dans les massifs suivants : Baronnies, Brianc ? onnais, E ? crins (Ailefroide), Queyras, Ubaye, Argentera, Mercantour, Verdon et Calanques de Marseille. Herve ? Galley, inge ? nieur grenoblois, a parcouru plus d'un millier de grandes voies, accumulant une vaste expe ? rience dont il souhaite faire be ? ne ? ficier le lecteur. Il est l'auteur du topo-guide Escalade Plaisir Alpes franc ? aises du Nord, d'un guide sur les Montagnes du Maroc, et, avec Emmanuel Cabau, de trois ouvrages sur le ski de randonne ? e (Ise`re, Hautes-Alpes, Alpes du Sud), tous publie ? s aux E ? ditions Olizane dans la me^me collection.