Inégalités. Ressorts de la croissance des entreprises et de l'emploi

Depuis le début des années 2000, quelques dizaines d'économistes ont prétendu démontrer que les inégalités de revenus et de fortunes n'ont jamais été aussi fortes dans les pays occidentaux. Ils en concluent qu'il faut mettre un terme à cette situation en taxant davantage les plus riches. Ces thèses déferlent sur l'homme de la rue, répercutées par d'innombrables caisses de résonance dans les écoles et les universités, les médias, les associations, les syndicats. Mais elles ne sont pas nouvelles. Sous un habillage pseudo-scientifique, elles reformulent des analyses déjà développées par Marx au xixe siècle, ce qui permet à un idéologue tel que Thomas Piketty de se présenter comme son successeur. Malgré leurs faiblesses et leurs incohérences, les thèses des Piketty et autres continuent d'intimider les décideurs et les politiciens. C'est à eux, notamment, que le présent livre est destiné. Il ne se borne pas à dénoncer les manipulations statistiques qui biaisent l'analyse des inégalités. Plus fondamentalement, il démontre la vraie nature de celles-ci, liées à un double phénomène : d'un côté, l'arrivée dans les pays riches de cohortes d'immigrants qui viennent gonfler le nombre des pauvres ; de l'autre, le mouvement incessant des myriades d'entrepreneurs qui prennent des risques, innovent et, pour une partie d'entre eux, deviennent riches, mais en créant les emplois et les conditions de la prospérité générale. Ce livre est la dernière oeuvre de Bernard Zimmern (1930-2020), inventeur d'une technologie révolutionnaire de fabrication des compresseurs, infatigable innovateur, entrepreneur, créateur et animateur de think tanks tels que l'iFRAP, promoteur d'idées et de propositions dans le débat public. Pour le rédiger, il s'est appuyé sur les travaux de l'Institut de recherche pour la démographie des entreprises (IRDEME), organisme créé en 2005 à son initiative.