Animaux à l'aquarelle

Réputée pour ses couleurs vibrantes et ses techniques passionnantes, Jean Haines invite les fans de beaux-arts à l'accompagner dans un voyage artistique. Lors de ce tour du monde, ils apprendront à peindre des animaux variés dans un style libre et expressif, plein de vie et d'énergie. Au fil d'instructions, d'exercices et de projets en pas à pas, Jean livre ses secrets pour créer des oeuvres époustouflantes, des monochromes simples aux aquarelles éclatantes intégrant des effets de texture palpitants. Dans ces pages, Jean précise tout son équipement, révèle toutes ses techniques uniques et partage avec le lecteur, qu'il soit débutant ou expérimenté, une profusion d'astuces et de conseils inspirés par les animaux eux-mêmes. Guidé et encouragé par cette virtuose de l'aquarelle, chacun pourra ainsi progresser et trouver sa propre voie.